Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк
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Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.
Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.
"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.