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Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

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Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк
Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

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"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
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  • Pawlo Kit
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    Об этом сообщает организация "Фрайкор", представители которой воюют против российского оккупанта в Харьковской области.



    ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Они были уничтожены контрбатарейной работой.



    Так держать!
  • Oleh57
    Не забудьте в "засос" з вбивцями українського народу поцілуватись!!!
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