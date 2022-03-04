Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA попереджає про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні поштові адреси українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CERT-UA на сторінці у Facebook.

Наразі спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на імейли працівників державних органів та громадян України.

"Було виявлено розсилання е-листів з ящика [email protected] з темою листа "Лист", в якому міститься вкладення "лист справедливості.xlsx", який при відкритті завантажує шкідливе програмне забезпечення FormBook. Вказаний файл вперше був помічений ще 28 лютого 2022 року", – повідомили у CERT-UA.

Читайте також: Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах

В урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити це поштою [email protected]

"Радимо заблокувати з ваших мереж доступ до перерахованих в ІОС IP-адрес та доменів", – йдеться в повідомленні.