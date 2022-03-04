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Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше

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Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше
Єврокомісар Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз хоче, щоб Україна приєдналася до нього якомога швидше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Настав час дати сигнал, що український народ є одним із європейських народів, і ми хочемо бачити його серед нас якомога швидше", – сказав він, але додав, що наразі блоку необхідно зосередитися на короткострокових заходах, пов’язаних з війною. 

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"Я думаю, що зараз найважливіше (...) допомогти Україні у боротьбі", – додав він.

Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Подякуємо херсонцям, що посилають окупантів нахер з їхньою гуманітаркою
    https://t.me/nikvesti/17449
  • Юрій Булкін
    Идите НАКУЙ! Сначала железный щит, а потом МЫ уже подумаем, брать вас к себе или нет!
  • barrakud2
    Очередное бла-бла-бла какого-то одного коммисара.
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