Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше

Єврокомісар Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз хоче, щоб Україна приєдналася до нього якомога швидше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Настав час дати сигнал, що український народ є одним із європейських народів, і ми хочемо бачити його серед нас якомога швидше", – сказав він, але додав, що наразі блоку необхідно зосередитися на короткострокових заходах, пов’язаних з війною.

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"Я думаю, що зараз найважливіше (...) допомогти Україні у боротьбі", – додав він.

Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.