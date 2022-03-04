Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше
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Єврокомісар Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз хоче, щоб Україна приєдналася до нього якомога швидше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Настав час дати сигнал, що український народ є одним із європейських народів, і ми хочемо бачити його серед нас якомога швидше", – сказав він, але додав, що наразі блоку необхідно зосередитися на короткострокових заходах, пов’язаних з війною.
"Я думаю, що зараз найважливіше (...) допомогти Україні у боротьбі", – додав він.
Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.