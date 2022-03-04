Microsoft зупиняє всі продажі в РФ

Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну.

Про це компанія заявила в офіційній позиції на сайті.

"Як решта світу ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією", - пише компанія.

Microsoft заявляє, що внаслідок цього відсьогодні зупиняє всі продажі своїх продуктів та сервісів у Росії.

Крім того, зазначає компанія, ведеться співпраця з урядами США, країн ЄС та Британії, аби зупинити багато напрямів своєї роботи на виконання запроваджених проти агресора санкцій.

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Компанія наголошує, що має найбільший вплив у сфері кібербезпеки та продовжує активно допомагати українським відомствам захищатися від російських кібератак, зокрема — на українські телеканали, цивільні сайти тощо.