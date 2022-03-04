Новини

Загроза вторгнення Білорусі в Україну поки не підтверджена, - Подоляк

547130
Загроза вторгнення Білорусі в Україну поки не підтверджена, - Подоляк
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не варто перебільшувати ризики, поки немає підтвердження загрози прямого вторгнення і участі Білорусі в бойових діях.

Про це він заявив на пресконференції у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "УНІАН".

За словами Подоляка, не варто перебільшувати ризики з білоруського боку на Волині.

"На сьогоднішній день немає мобілізації в тому обсязі, який достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях... і на сьогодні у нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на боці РФ", - зазначив він.

Радник керівника ОП підтвердив, що Білорусь надала свою територію РФ в рамках союзницьких відносин, але "не більше того".

"Поки на сьогодні загрози з білоруського боку прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію немає", - додав він.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Они нас обстреливают, оттуда летят самолеты. Вчерашний налет убил сорок или сколько людей и много покалечил. Чья это вина? В мирное время это был бы траур на три дня, а тут они даже внимания не обращают.
  • Александр Карин
    "4 березня, народного депутата від прокремлівської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали. Про це повідомив військовий і волонтер Андрій Хоманчук у Facebook." ©

    Бутусов відкрив новий рахунок, треба оновити.
  • Шимус
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини