Парламент Литви закликав закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС
37719
Комітет Сейму Литви з міжнародних справ закликав закрити небо України через повномасштабну війну Росії. Зокрема, над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Литви.
Комітет Сейму прийняв постанову із закликом шукати політичний консенсус і вжити негайних заходів щодо відкриття гуманітарних коридорів на території України, щоб забезпечити безпечний вихід цивільного населення із зон бойових дій і незаконно окупованих і контрольованих територій РФ", - йдеться в повідомленні.
У прийнятій заяві комітет також закликає парламенти країн-членів Європейського союзу проявити солідарність і мобілізувати політичну підтримку у своїх країнах для надання статусу кандидата в члени ЄС Україні, яка бореться за демократичне майбутнє для всієї Європи, і для початку переговорного процесу.