"Panasonic" припиняє працювати з Росією

Найбільший японський і один з провідних світових виробників електроніки "Panasonic Group" заявив про призупинення операцій з Росією через економічні, логістичні та інші практичні проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу компанії.

"У "Panasonic Group" ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні і хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанія далі продовжуватиме моніторинг розвитку подій і надаватиме гуманітарну допомогу, якщо це необхідно.

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"Як перший крок, ми вирішили пожертвувати близько 20 мільйонів єн польському Червоному Хресту, який підтримує тих, хто евакуювався до сусідньої Польщі з України, а також неурядовій організації "Peace Winds Japan", яка надає допомогу Україні", - додали в компанії.

Вже понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.

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