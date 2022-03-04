ДТЕК почав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми

Компанія ДТЕК Енерго домовилася про імпорт додаткових обсягів вугілля з Польщі для українських ТЕС в період військових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДТЕК Енерго.

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"Домовлено про постачання 60 тис. т енергетичного вугілля з Польщі. Очікується, що воно надійде на ТЕС ДТЕК Енерго протягом березня", - повідомили в компанії.

Договір підписаний з вугледобувним підприємством Bogdanka.

"Сьогодні з нами солідарний увесь світ. Солідарні й енергетики, й вугільні підприємства з інших країн. А поки наші енергетики продовжують робити свою справу: безперервно відпускати електроенергію, шахтарі - видобувати вугілля, щоб забезпечити паливом станції, а машинобудівники ремонтують і виготовляють техніку. Своєю щоденною спокійною працею ми наближаємо перемогу", - заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

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Станом на 4 березня в системі працює 23 енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго. На складах ТЕС компанії 502 тис. т вугілля (без врахування запасів ЛуТЕС), забезпечено регулярний підвіз вугілля у достатній кількості. Виключення становить Луганська ТЕС, зупинена через військові дії та Запорізька ТЕС, поповнення складів якої наразі призупинене через пошкодження колії та зупинку залізничного сполучення в регіоні.