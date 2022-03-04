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Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію

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Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію
Глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО закликав держави Альянсу діяти, поки не пізно, та не дозволити Путіну перетворити Україну на Сирію.

Як інформує Цензор.НЕТ,  з посиланням на "Європейську правду", своє звернення до міністрів глава МЗС опублікував у Twitter.

"Дякую за все, що ви зробили, але це - війна. На війні потрібно робити все можливе до моменту, коли ми переможемо", - сказав міністр.

Він заявив, що Росія намагається перетворити Україну в Сирію, використовуючи аналогічні такти, та закликав не допустити цього.

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"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі. Ми готові боротись і продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які помирають через безжальних російських пілотів, які кидають на них бомби", - сказав міністр закордонних справ Україні.

Міністр закликав держави НАТО діяти, поки Владімір Путін не атакував держави на захід від України.

"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від ударів по вас і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія - що це не буде запізно", - сказав Дмитро Кулеба.

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Топ коментарі

  • Максим Дяченко
    НЕЛЬЗЯ!!! если не просить, то вообще ничего не будет! Нужно просить, работа у него такая, раз уж не свезло самим сделать.
  • 19Александр74
    НАТО превратилась в какого-то беззубого импотента. Честно, не знаю как представителей нато, но меня берет испанский стыд за них!!!
  • Тетяна Тать
    дурню дурний
    СКАЗАНО СТУЧИТЕ ДП ОТВОРЕТСЯ

    ХАЙ ВОЛАЄ ІЗ УСІХ СИЛ
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