Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО закликав держави Альянсу діяти, поки не пізно, та не дозволити Путіну перетворити Україну на Сирію.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на "Європейську правду", своє звернення до міністрів глава МЗС опублікував у Twitter.

"Дякую за все, що ви зробили, але це - війна. На війні потрібно робити все можливе до моменту, коли ми переможемо", - сказав міністр.

Він заявив, що Росія намагається перетворити Україну в Сирію, використовуючи аналогічні такти, та закликав не допустити цього.

Читайте: Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі. Ми готові боротись і продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які помирають через безжальних російських пілотів, які кидають на них бомби", - сказав міністр закордонних справ Україні.

Міністр закликав держави НАТО діяти, поки Владімір Путін не атакував держави на захід від України.

"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від ударів по вас і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія - що це не буде запізно", - сказав Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов