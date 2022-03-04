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У Львові ховають скульптури. ФОТО

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Деякі демонтують, а ті, які не можна перевезти в безпечне місце, обмотують будівельним матеріалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

У Львові вирішили убезпечити статуї і пам'ятники в разі можливого нападу російських окупантів. Ті пам'ятники, які на даний момент фізично можна демонтувати, знімають і забирають у фондосховища.

Ті, які забрати важко – обмотують спеціальним матеріалом з тканини, скловати і фольги.

Фотографії опубліковані в Telegram-акаунті "Репортер". Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв'язку з можливими обстрілами з боку окупаційної влади, щоб убезпечити культурну спадщину.

У Львові ховають скульптури 01

Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua

У Львові ховають скульптури 02

 Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua

У Львові ховають скульптури 03

Фото - Юлія Хомчин, t.me/reporter_ua

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Топ коментарі

  • буков
    Чому здався, бомбардування ніхто не відміняв.
  • Andrew Zamoroka 96c181b6
    Краще не тринди. У Харкові, хлопці і дівчата під обстрілами у бомбосховища музейні колекції зносять і убезпечують. Те саме в Академії наук у Києві. І по всій Україні.
  • irenka ko
    Боб! А ти вже всрався?
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