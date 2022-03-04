Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію американської компанії Coca-Cola Co. через продовження її роботи на ринку Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, мережі припиняють продаж газованих напоїв Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральної води BonAqua, холодного чаю FuzeTea, соків Rich, енергетичних напоїв Monster Energy Drink та Burn.

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"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу на території агресора. Ми відмовляємося від усієї продукції, що належить бренду", - повідомила мережа супермаркетів Novus у Facebook у п'ятницю.

Про припинення продажу товарів Coca-Cola також повідомила мережа Varus: "Ми ухвалили таке рішення, зважаючи на офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку країни-агресора".

Група Fozzy Group також відмовилася від продажу продукції Coca-Cola та засудила рішення компанії продовжувати роботу в РФ.

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"Відсьогодні ми прибираємо всю продукцію з полиць магазинів "Сільпо", "Фора", FOZZY Cash&Carry, "Маркет super Thrash" (Траш) та зупиняємо всі майбутні поставки", – повідомила пресслужба компанії.