Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів, інформує Українська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, де ситуація стала кращою чи стабілізувалася" - відповів Бойченко на слова Ірини Верещук.
"Маріуполь п'ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують "Градами", гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться", - зазначив мер.
За словами Бойченка, маріупольці п'яту добу без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються продукти харчування та медикаменти.
300 людей поранено, вони перебувають у лікарнях.
За його словами, лікарі щодоби борються за життя маріупольців, вони переїхали до лікарень із сім'ями, але "російські війська стріляють по лікарнях із гармат".