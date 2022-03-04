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Зеленський обговорив із фон дер Ляєн ядерний тероризм Росії

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Зеленський обговорив із фон дер Ляєн ядерний тероризм Росії
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн ядерний тероризм РФ, посилення санкцій проти Росії та питання членства України в ЄС.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Поінформував про ядерний тероризм агресора. Запобігти йому – наше спільне завдання. Обговорили посилення санкцій проти РФ. На порядку денному було також питання членства України в ЄС", - написав він. 

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ловіть ще трошки шуфріча)
  • Roman Kol
    Скопіював із одного сайту.

  • Максім ХОЙ 07fb0949
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