Пошук житла для біженців тепер доступний за аналогом BlaBlaCar - у додатку "Прихисток"

Функціонал сайту "Прихисток", який допомагає знайти житло для людей, що залишили свої домівки у зв’язку із вторгненням РФ, розширили, тепер на сервісі можна знайти і осіб, які готові відвезти евакуйованих у різні точки України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що багато людей намагається виїхати із різних міст у західний регіон, тож був створений сайт "Прихисток", де можна було розмістити оголошення щодо житла, де могли розміститися вимушені переселенці. Зараз через цей сайт уже понад 5 тисяч людей запропонували своє житло.

"Ми розширили цей сайт. Ми розуміємо, що є величезною проблемою не лише знайти житло, а і як добратися, тобто логістика. Ми, по суті, інтегрували іще один блок на сайті "Прихисток", на якому ви можете знайти людей, які готові везти вас у ті чи інші точки України. По суті, це такий собі сервіс BlaBlaCar, тільки у нинішніх воєнних умовах", - сказав Денисенко.

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Він наголосив, що все це безкоштовно.

"Це наша українська вітчизняна війна, і ми допомагаємо один одному, тому що ми – один народ, і ми обов’язково переможемо", - сказав Денисенко.