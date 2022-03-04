Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ: до міста звозять людей із окупованого Криму, - СБУ

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг.

За даними Служби безпеки України, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат", інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям".

Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж "дякуватимуть" загарбникам.

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Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує "спецоперацію на Донбасі".

СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах!

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"Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація. Ми всі налаштовані гнати окупантів з України! Вони розв’язали війну і здійснюють геноцид у мирних містах. Тож "подяка" може бути лише одна – смерть ворогам!", - наголосили в СБУ.