На Луганщині військові РФ обстріляли Рубіжне, пошкоджені будинки та підстанція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Рубіжанська міська рада.
"В результаті обстрілу у місті Рубіжне зазнали пошкоджень 2 житлові будинки та електрична підстанція у районі КТК. Наразі ведуться ремонтні роботи. Подачу світла відновлено. Перебоїв у роботі КП "РВУ ВКГ" немає. Разом з цим, просимо зробити запас питної води на випадок виникнення надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Також у міськраді повідомили, що інформація щодо займання на Рубіжнянському казенному хімічному заводі (РКХЗ) "Заря" не відповідає дійсності. Там попросили не поширювати неправдиву інформацію.
24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.
В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.