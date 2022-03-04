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Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

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Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників компаній Visa та Mastercard з проханням заблокувати всі платежі Visa та Mastercard як на території Російської Федерації, так і за кордоном по всіх без винятку картах, випущених у РФ та російськими банками за межами Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Фактично, продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу", - заявив Стефанчук.

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Він зазначив, що це стане вирішальним у перемозі демократичного світу над кривавим і безглуздим авторитаризмом, свідками якого ми всі зараз є.

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками 01
Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками 02

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Топ коментарі

  • Огусто
    P.S. "Россияне не заметили, как сами стали фашистами, считающими, что они превыше всего и имеют право убивать всех несогласных с этим", - написал евпаториец. И, чтобы вы понимали, главный символ российского вторжения в Украину россияне просто скопировали у ССовцев. Но фашизм в Украине, конечно же…
  • Владислав Васильченко
    Это чудесно! Лаптеногим отменили монетизацию Youtube!!!
  • Roman Rjevskiy
    Сети рвутся: Россию начали отключать от глобального интернета
    Крупнейший зарубежный магистральный провайдер с минуты на минуту отключится от России

    Россию начинают отключать от мирового интернета. От РФ отключается крупнейший магистральный провайдер Cogent. Это приведет к ухудшению связности российского сегмента интернета с мировым.

    Крупнейший магистральный провайдер американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Операторам предлагают в течение месяца забрать серверное оборудование.

    Отключение запланировано на 4 марта 20.00 мск.

    По данным издания, с Cogent работают "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
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