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США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України

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США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України
США не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.

Про це заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає ознак того, що вони (Білорусь - ред.) брали участь або готуються брати участь у боях", - наводить газета Stars and Stripes слова неназваного представника оборонного відомства США.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • ВячеславVID
    Капля позитиву у цей важкий час.
    Я так розумію, що СРСР для скотобази все ближче
  • Aut Ogen
    Бацька сцикун, якщо відправить війска,то залишиться не прикрита власна жопа,свої ж і повалять його. а якщо не відправить,то пуйло і йому пришле кілька калібрів. Вліп очкарик короче.
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