США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України
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США не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.
Про це заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Немає ознак того, що вони (Білорусь - ред.) брали участь або готуються брати участь у боях", - наводить газета Stars and Stripes слова неназваного представника оборонного відомства США.