Данілов про пряму участь Білорусі у війні РФ з Україною: "Цього зараз немає, але наші військові готові"

Наразі не спостерігається прямої участі Білорусі в російсько-українській війні. Втім, українські військові готові до такого розвитку подій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогоднішній день цього немає. Але якщо це станеться, то наші військові будуть до цього готові. Сьогодні ми цього не бачимо, але ми готові до такого розвитку подій", - сказав Данілов.

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Як повідомлялося, США на сьогодні не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.

В свою чергу, Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.