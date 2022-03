У G7 є згода зменшувати залежність від російського газу, - Трасс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила 4 березня у своєму Twitter.

"Мої колеги у G7 - США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми маємо з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоб Путін програв", - написала вона.

My G7 counterparts 🇺🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇯🇵🇪🇺🇨🇦 and I agree we must reduce dependency on Russian fuel over time. Together we will support Ukraine, degrade the Russian economy through sanctions and ensure Putin fails. pic.twitter.com/9Sgwdb1peK