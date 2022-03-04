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Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

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Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов
Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України інші країни. Зокрема, країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато", - зазначив він.

Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Також читайте: Питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть, направлення сил ОДКБ на схід України неможливе, - глава МЗС країни Тлеуберді

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • olele
    ❗️Расследователь Bellingcat Христо Грозев говорит, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах.

    Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина. https://t.me/charter97_org/64928
  • Sophia-Maria Duglass
    Данилов , предупреди ОДКБ - СЕЗОН ОХОТЫ В УКРАИНЕ ОТКРЫТ
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