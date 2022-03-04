ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

Європейський Союз може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядали, який новий пакет санкцій може бути погоджено найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які відключимо від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк", - сказав він.

За його словами, ЄС звернувся до технічних органів із пропозицією вивчити більшу кількість банків.

"Побачимо. Ми можемо збільшити кількість банків, ми можемо піти глибше у фінансових санкціях", - наголосив Боррель.

Водночас він закликав подумати про наслідки тих санкцій, які вже запровадили.

Крім того, глава дипломатії ЄС звернув увагу на необхідність того, щоб російські олігархи уникали наслідків санкцій та припинення ухилення від сплати податків.

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