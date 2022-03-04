Новини

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

383810
ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель
Європейський Союз може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядали, який новий пакет санкцій може бути погоджено найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які відключимо від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк", - сказав він.

За його словами, ЄС звернувся до технічних органів із пропозицією вивчити більшу кількість банків.

"Побачимо. Ми можемо збільшити кількість банків, ми можемо піти глибше у фінансових санкціях", - наголосив Боррель.

Водночас він закликав подумати про наслідки тих санкцій, які вже запровадили.

Крім того, глава дипломатії ЄС звернув увагу на необхідність того, щоб російські олігархи уникали наслідків санкцій та припинення ухилення від сплати податків.

Також читайте: Російські банки, які потрапили під санкції ЄС, відключать від SWIFT 12 березня

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Неопознанный объект
    Давите кацапню по всем фронтам
  • Юрий Шмалько
    Все, росія після цих погроз точне почне задаватись! Обісранці європейські звичайні (Obisrants Ordinarius Europae)...
  • Александр Супрун bdc02a81
    Сдается, мне господа, это была комедия...
    Сука, импотенция...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини