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Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони

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Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони
У мережі поширюється інформація, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. Це - фейк.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом не можливо, відповідно — навести цілі для авіабомбардування НЕ МОЖЛИВО. Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони звертають увагу громадян, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Информационная война.

    Украинская журналистка выложили 7 тыс. фото мертвых русских оккупантов.
    "7000 тысяч фотографий российских трупов, я загрузила на страницы университетов, школ, модных ресторанов, клубов и тд Москвы, за последние три дня посмотрели более 73000 раз."
  • olele
    Проф. Преображенский@prof_preobr





    Знаете, сколько рейсов из россии примет аэропорт Еревана сегодня? 37. Тридцать семь. За одни сутки.
    Это беженцы. Из россии. Тысячи беженцев в сутки в один только Ереван. Путин довёл страну уже до массового бегства людей.
  • Гыг с Вами
    у них бомбит
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