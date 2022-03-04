Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони

У мережі поширюється інформація, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. Це - фейк.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом не можливо, відповідно — навести цілі для авіабомбардування НЕ МОЖЛИВО. Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони звертають увагу громадян, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

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