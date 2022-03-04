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Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків

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Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків
Чорногорія приєдналася до країн-членів Європейського Союзу, закривши свій повітряний простір для всіх російських літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Нагадаємо, 27 лютого країни ЄС закрили свій повітряний простір для повітряного сполучення з Росією у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

Через день Росія у відповідь закрила свій повітряний простір для авіакомпаній із 36 країн, включно з усіма країнами ЄС.

Наразі в Європі небо для росіян залишається відкритим лише у Сербії, Боснії і Герцоговині, Білорусі, Молдові, Туреччині, а також у частково визнаному Косово.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    ШО, З РУЧНИКА ЗНЯЛИСЯ?
  • Павло ШОвте
    Обстановка в Москве.
    В Черногорию "хорошие" билеты раскуплены до середины мая. Однако, купившие на российские рейсы могут не улететь. Черногория закрывает небо для российских самолетом.В Турцию билеты на рейсы турецких авиакомпаний на 4 человек обойдутся в 1,2 млн рублей и выше
  • Дмитрий Шевченко 926c6be7
    Для них это очень не простое решение. Там половина недвижимости принадлежит рашингам.
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