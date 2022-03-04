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"Якщо Україна впаде - впаде вся Європа", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський закликав світ підтримувати Україну та її боротьбу проти російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час телемарафону на підтримку України.

"Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримайте Україну, ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це не лише перемога над російськими військовими, це перемога світла над пітьмою, добра над злом. Якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа, якщо Україна впаде – упаде вся Європа", - наголосив президент.

Виступ президента транслювався на великих екранах, встановлених у Вільнюсі, Франкфурті-на-Майні, Тбілісі, Братиславі, Празі, Ліоні, Парижі. Загалом у цих містах його слухали близько 200 тисяч людей.

"Якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народі, то це буде велика перемога демократії, цінностей, свободи. Тоді хвилини мовчання перетворяться на роки розквіту", - сказав глава держави.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Монах Инок
    Европа уже упала. Обосравшись и поджав хвост.
    Україна не впаде!
  • Fernando
    не думав що у зеленого є яйця!
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