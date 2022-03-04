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Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна, - Боррель

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Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна, - Боррель
Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму президента Росії Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ці санкції – не для того, щоб спровокувати зміну режиму у Росії. Навпаки, ці санкції були запущені війною, і метою є послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула наслідки та посилити позицію українців у майбутніх переговорах. Але нічого про зміну режиму", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Что он курит???
  • Петрович123456
    Надо было сказать, санкции спрямованы на пидтримку режима путина.
  • Frol Fedoroff
    І це добре. хуйло сам доведе свою рашку до цугундера
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