Конгрес може заборонити імпорт російської нафти до США
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Двопартійна група законодавців із Палати представників та Сенату США представила законопроект, який передбачає заборону імпорту до США російської нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля.
Про це повідомляє Голос Америки, який цитує Цензор.НЕТ
Цей крок покилканий перекрити джерело доходів президента Росії Володимира Путіна після його рішення вторгнутися в Україну.
Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські, яка внесла законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв разом із колегою-демократом Джо Манчіним, заявила, що цей законопроект відрізняється від багатьох інших, внесених останніми днями, тим, що має прихильників в обох партіях і обох палатах Конгресу .