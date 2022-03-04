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Конгрес може заборонити імпорт російської нафти до США

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Двопартійна група законодавців із Палати представників та Сенату США представила законопроект, який передбачає заборону імпорту до США російської нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля.

Про це повідомляє Голос Америки, який цитує Цензор.НЕТ

Цей крок покилканий перекрити джерело доходів президента Росії Володимира Путіна після його рішення вторгнутися в Україну.

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Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські, яка внесла законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв разом із колегою-демократом Джо Манчіним, заявила, що цей законопроект відрізняється від багатьох інших, внесених останніми днями, тим, що має прихильників в обох партіях і обох палатах Конгресу .

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Топ коментарі

  • Первый Второй
    Ежедневно США импортируют из раисии 670 тісяч барелей нефти, на поставках нефти в США и ЕС рашка зарабатывает 700 миллионов долларов, это свыше 200 миллиардов долларов в год. Вот такая сказочка ребята, а сейчас пыне то и сделают обрезание.
  • Yakov Nemo
    А где сука , Гретта , пусть объяснит дедушке Байдену , что нефть из русни очень опасна , для озонового слоя и приводит к концентрации СО2 , пусть растолкует про парниковый эффект , повышение температуры океанов , где эти все бляди подевались
  • Robert Bodnar
    Нехай швидше забороняє, бо Шелл вже встиг кажуть купити
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