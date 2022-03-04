Тисячі людей вийшли підтримати Україну у Празі
Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.
Учасники акції тримали десятки прапорів України та Європейського Союзу. На транспарантах часто можна було зустріти "Слава Україні", а також критику на адресу президента Росії Путіна, який розв’язав війну.
@ZelenskyyUa We are with You! 🇺🇦🇨🇿✌️✌️✌️✌️ pic.twitter.com/S4LmT58qcC— Pavel Prague (CZE) (@pavel_praha) March 4, 2022
Через телеміст до людей звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав жителів європейських країн не залишати поза увагою агресію Росії проти України, оскільки "якщо впаде Україна - впаде вся Європа".
"Якщо ми переможемо, і я впевнений, що ми переможемо, це буде перемога всього демократичного світу, це буде перемога свободи, перемога світла над темрявою, свободи над рабством", – сказав Зеленський. Його слова учасники акції зустріли оваціями і вигуками.
Ukrajinsky prezident @ZelenskyyUa na Vaclavaku🙏🏻🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/sGzIP9dfoq— Lukas Biba (@bibalukas) March 4, 2022
За словами Зеленського, усі, хто брав участь у демонстраціях у європейських містах на підтримку України, стали українцями. Він назвав Прагу, Париж, Ліон та Тбілісі.
"Ви всі сьогодні українці, і я дякую вам за це", - сказав український президент, перефразувавши слова президента США Джона Кеннеді під час його візиту до Берліна 1963 року.