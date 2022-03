Тисячі людей вийшли підтримати Україну у Празі

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.

Учасники акції тримали десятки прапорів України та Європейського Союзу. На транспарантах часто можна було зустріти "Слава Україні", а також критику на адресу президента Росії Путіна, який розв’язав війну.

@ZelenskyyUa We are with You! 🇺🇦🇨🇿✌️✌️✌️✌️ pic.twitter.com/S4LmT58qcC