Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук. ДОКУМЕНТ
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
Микита Сергійович Михалков. Радянський та російський режисер, і актор. ... Ми всі чудово розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Гадаю, ви у близьких стосунках з першими особами РФ і це саме та причина, через яку ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. Принаймні так це бачимо ми тут в Україні. У цьому ілюстрація закінчується.
Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному", - йдеться в повідомленні.
Венедіктова розповіла, як саме розвиватимуться події та якою буде реакція режисера.
"Спочатку ви зв'яжетесь з "сильними російського світу" і попросите їх прокоментувати моє повідомлення. Цієї хвилини ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедіктова збожеволіла і нічого звертати на неї увагу. Розуміючи це, підказую - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук.
Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете добрих та досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики є матеріальними, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс.
Спеціально не обтяжувала текст процесуальними термінами, щоби легше читався. Я не упереджена, я не намагаюся вас образити, я не емоційна, я говорю про це сидячи на робочому місці як український прокурор і роблю це офіційно", - підсумувала генпрокурорка.