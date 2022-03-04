Ляшко просить Червоний Хрест забезпечити гуманітарні коридори для доставки ліків
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це сказав Ляшко в телеефірі.
"Сьогодні я мав розмову з генеральним директором ВООЗ, де ми вкотре наголосили, що через збройну агресію РФ, через їхню терористичну поведінку у нас є проблема з доставкою деяких життєво необхідних лікарських препаратів на певні території нашої країни. Тому нам вкрай потрібні гуманітарні коридори. Ми тим самим закликаємо і Червоний Хрест зробити свою роботу. Це їхній мандат – організувати гуманітарні коридори", - сказав Ляшко.
Він також зазначив, що ліки в Україні є, і їх готові довезти, потрібно лише, щоб російські війська не стріляли по машинах, які везуть ліки тим, хто їх потребує.
Раніше російська та українська сторони під час другого раунду переговорів 3 березня "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв. Проте конкретних домовленостей поки що немає.