Ляшко просить Червоний Хрест забезпечити гуманітарні коридори для доставки ліків

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори, щоб доставити життєво необхідні пацієнтам ліки на території, де ведуться бойові дії.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це сказав Ляшко в телеефірі.

"Сьогодні я мав розмову з генеральним директором ВООЗ, де ми вкотре наголосили, що через збройну агресію РФ, через їхню терористичну поведінку у нас є проблема з доставкою деяких життєво необхідних лікарських препаратів на певні території нашої країни. Тому нам вкрай потрібні гуманітарні коридори. Ми тим самим закликаємо і Червоний Хрест зробити свою роботу. Це їхній мандат – організувати гуманітарні коридори", - сказав Ляшко.

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Він також зазначив, що ліки в Україні є, і їх готові довезти, потрібно лише, щоб російські війська не стріляли по машинах, які везуть ліки тим, хто їх потребує.

Раніше російська та українська сторони під час другого раунду переговорів 3 березня "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв. Проте конкретних домовленостей поки що немає.