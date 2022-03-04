Окупанти обстріляли житлові квартали Покровська на Донетчині касетними снарядами, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами. Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися", - йдеться у повідомленні.

ДСНС попереджає щодо небезпеки, адже у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати!

"Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах –військовий злочин", - підкреслюють в пресцентрі ОС.