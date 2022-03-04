Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за "фейки" про війська РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за фейки про збройні сили РФ та заклики до антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

Документ передбачає запровадження відповідальності у вигляді штрафу від 700 тис. до 1,5 млн руб. або позбавлення волі на три роки за "поширення свідомо неправдивих даних про російські ЗС".

Водночас у разі вчинення цього порушення з використанням свого службового становища, групою осіб або групою осіб зі штучним створенням доказів звинувачення покарання становитиме від 5 до 10 років позбавлення волі.

Крім того, поширення фейків, що спричинило тяжкі наслідки, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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