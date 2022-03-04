Як врятувати мозок на війні: поради психолога, як уникнути депресії

На 10 день війни психіка українців зі стану розгубленості та ейфорії переходить до стадії депресивної апатії, від якої треба рятуватись хоча б мінімальним рухом та навчанням.

Про це написала психологиня Оксана Єфремова в колонці для ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від страху і розгубленості через роздратування і злість до фази апатії, коли руки опускаються і сенси втрачаються. Зазвичай цей "депресивний" етап починається на 8-10 день від початку подій, вказує Єфремова.

Психологиня вказує, що апатія є наслідком психологічного виснаження.

"Спочатку наш організм буквально затоплювали різні нейромедіатори, щоб перевести в режим мобілізації. Але вони не безкінечні, та і тіло до всього звикає. Зараз ми входимо в фазу виснаження. Це нормально, а психіці наразі потрібна наша підтримка", - пише Єфремова.

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Щоб уникнути депресії, психологиня радить не лежати "клубочком", а діяти.

"Заплануйте свої задачі на день. Поставте будильник із нагадуванням - пам'ять зараз перевантажена, - і робіть, не зважаючи на будь-яке "не хочу", - пише Єфремова. Вона радить не пропускати найпростіші речі: мити руки, голови і дупці, чистити зуби, голитися.

Їсти - навіть якщо не лізе, хоч ложечку.

Єфремова просить не чекати приходу мотивації. "Фізіологія наразі працює в зворотному напрямку: спочатку діємо на автоматі, через не хочу, потім приходить "дофамінчик" і дає нам мотивацію продовжити. Мийте посуд, заплітайте дівчатам коси, заваріть чаю", - зазначає вона.

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"Підтримуйте одне одного, нагадуйте, що відбувається і що робити. Нам всім необхідно зараз відчувати себе важливими і корисними у своїй спільноті", - радить психологиня.

Щодня, вона радить зробити три задачі: соціальну, спортивну і когнітивну.

"Ми повинні підтримувати спілкування зі "своїми": від уже звичного за ці 8 днів "що ти там?" до більш розлогої розмови про те, що відбувається. Наша сила в єдності, і я зараз навіть не про державу, а про нашу особисту психіку. Нам потрібні люди для життя", - зазначає Єфремова.

"Нам потрібен рух, особливо в стресі - це стабілізує, приводить до тями і надає сил діяти. Хоча б три присідання, або ходьба колами - будь-який активний і хоча б відносно інтенсивний рух", - нагадує вона.

"І нам потрібні наші мізки і здатність вчитися, запам'ятовувати і аналізувати. Тож вкрай важливо, і в тому числі для профілактики ПТСР, задіяти цю функцію. Щодня, хоча б щось одне нове вивчити і запам'ятати. Нове слово іноземною. Інструкції з медичної допомоги, або використання зброї. Важливо не просто подивитись, але саме вивчити, запам'ятати", - додає психологиня.