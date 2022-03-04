Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК "Ігла-1" 1985 року випуску. ФОТО

Офіцер ЗС України в Чернігові збив російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів США), який напередодні ймовірно бомбардував житлові райони міста та спричинив загибель 47 цивільних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новинарня".

Літак окупантів був знищений удень 4 березня за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

Успішним пуском похвалився в соцмережі капітан Сергій Чижиков, який раніше служив у Західній групі військ в НДР, а тепер уже втретє став до лав ЗСУ (після мобілізації 2014 року).

"Програму ПВЗРККУ виконав. Навчальні стрільби ЗСУ-23-4, ЗУ-23, пуск "Стрела-10" і бойовий пуск по Су-35 із ПЗРК "Игла-1". Спасибі за науку! Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!" – заявив фахівець ППО.

"Збив! Є підтвердження! Сподіваюся, це той п*дор, що вчора бомбив місто", – написав він близько 14-ї години у фейсбуці.

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Невдовзі він зазначив, що отримано друге підтвердження збиття російського винищувача. Льотчика затримали на Олександрівці.

"Знущаємось, що літуна збили ракетою 1985 року, і це зробив менеджер з роботи з державним сегментом та комунальними підприємствами АТ "Укрпошта", – розповів Чижиков "Новинарні" про свою роботу в мирному житті.

Напередодні Сергій Чижиков емоційно прокоментував фото з фіксацією руйнувань житлових будинків, які російська авіація завдала його рідному Чернігову.

"От виродок "хоробрий путінський сокіл". При нижній кромці хмар до 300 метрів, не бачачи мети бомбометання, тупо скинути бомбу куди попало і відвести свої "портки" подалі від міста. А цей будинок будував мій сусід, а я видавав іпотеку на покупку квартир з Erste Bank. Суки", – написав офіцер у фейсбуці