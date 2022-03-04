Новини • Санкції проти Росії, Війна

Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

1364925
Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук
Наступного тижня міжнародні партнери запровадять низку "пекельних" санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Вони (міжнародні партнери. - Ред.) мені пообіцяли, що найближчим часом вони розглянуть ще окремі санкції. За тією інформацією, яка в мене є, початок наступного тижня буде ознаменований новою низкою пекельних санкцій проти Російської Федерації. Наскільки я знаю, вони будуть стосуватися, у тому числі Володимира Путіна і членів його сім’ї", - розповів він.

Також Стефанчук зазначив, що санкції ефективні, зважаючи на рекордне падіння рубля.

Також читайте: Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олег Васильченко 827828f7
    "Силы Путина терроризируют Украину, чтобы заставить ее сдаться. Если им это не удастся, то они сожгут все дотла. Это московский способ ведения войны", - написал Ермак.

    Поэтому Запад должен сделать все, чтобы этого не допустить. В том числе бесполетную зону и даже непосредственное подключение наземных сил.
  • Юрій Яцуляк
    Це добре - Але санкції не здатні зупинити рос. танки і їх крилаті ракети. Санкції не здатні забезпечити безполітну зону над Україною. Санкції - це не ППО і не нові винищувачі для наших ЗСУ.
  • Семен Шкаралупа
    пуйло любить санкції, вважає їх корисними.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини