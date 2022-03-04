Сервіс бронювання житла Booking.com перестав працювати в Росії

Після того, як стало відомо про рішення Airbnb зупинити роботу в Росії, аналогічні дії зробив інший іноземний ресурс, Booking.com.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть російські ЗМІ.

На сайті, а також у мобільному додатку зникла можливість забронювати розміщення на території Росії.

При цьому ще вдень сервіс без жодних проблем дозволяв зайти в особистий кабінет та забронювати готель із можливістю розрахуватись при заселенні. Але раніше користувачі помітили, що в тих випадках, коли для бронювання потрібно було ввести дані картки та сплатити за проживання відразу сервіс видавав помилку.

Судячи з повідомлень підприємців, які користуються послугами Booking.com, перш ніж прибрати всі російські пропозиції, компанія припинила приймати платежі з використанням російських банків, які потрапили під санкції.

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