У Нідерландах розривають договори оренди на житло з росіянами і безплатно приймають українців

У Нідерландах обурені війною Росії в Україні власники квартир та будинків розривають договори оренди з росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Орендодавець заявив, що розриває контракт із громадянкою Росії через війну в Україні. Російська емігрантка в Амстердамі отримала відповідне повідомлення від власника, що причина такого рішення – це її російське громадянство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона негайно пожалілася у фонд, який займається порушенням прав орендарів.

"1 січня жінка уклала договір оренди на дванадцять місяців. 28 лютого вона отримала лист від орендодавця про те, що 1 березня договір буде розірвано", - зазначається у повідомленні.

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Натомість тисячі нідерландців вже заявили, що готові безкоштовно прийняти у своїх домівках українців, які тікають від війни.

Також по всій країні готуються до прибуття великої кількості біженців з України. Зокрема, організовують спеціальні пункти прийому та облаштовують місця для проживання.

Перші українці вже прибули до Нідерландів минулої ночі. Йдеться про 120 українців, яких розмістили в армійському таборі Харскамп (Harskamp). Там створено умови максимум на 950 осіб, які попередньо можуть залишитися там до кінця травня. Також у п'ятницю вранці до Ваддінксвен прибуло 50 українців. Їх було розміщено у спортивному залі, де вони можуть перебувати протягом тижня. Муніципалітет шукає можливості для їх розміщення на більш тривалий період часу.

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У муніципалітеті Роттердама зазначили, що всього буде реалізовано дві тисячі місць прийому.

Зазначається, що розшукують перекладачів, які б могли допомогти порозумітися з українцями.