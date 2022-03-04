Європейський інвестиційний банк надасть Україні 668 млн євро підтримки

Рада директорів Європейського інвестиційного банку схвалила негайну фінансову підтримку Україні в розмірі 668 мільйонів євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Цей пакет допомоги має допомогти українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема закупівлю продуктів, медичного забезпечення та палива для громадян.

Негайна підтримка буде доступна протягом кількох днів. ЄІБ виділить кошти, доступні в межах двох позик, які спочатку були надані для підтримки малих та середніх підприємств та сільськогосподарського сектору в Україні.

Крім того, ЄІБ продовжуватиме подальші ініціативи в межах надзвичайного пакета солідарності для України:

Фінансування критичних інфраструктурних потреб в Україні. Вони охоплюватимуть транспорт, енергетику, розвиток міст та цифрові інвестиції. Ці гроші можуть бути доступні незабаром, як тільки українська влада зможе підписати зміни до чинних контрактів;

Допомогу для відновлення того, що знищила армія рф. Для цього ЄІБ використає свій досвід Програми раннього відновлення України, яка підтримала після російської агресії 2014 року реконструкцію 238 проєктів міської та соціальної інфраструктури — шкіл, дитячих садочків, лікарень та соціального житла.

Крім того, експерти ЄІБ зараз оцінюють потреби сусідніх з Україною країн та країн ЄС, які приймають біженців з України або постраждалих від війни іншим чином. Банк ЄС співпрацює з національними та місцевими органами влади, національними інституціями заохочення та іншими контрагентами, щоб терміново надати фінансову та технічну допомогу цим країнам і регіонам.