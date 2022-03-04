Світовий банк готовий дієво підтримувати Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент Групи Світового банку Девід Малпас обговорили підтримку України для подолання наслідків російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Триває діалог з фінансовими партнерами – поговорив з головою Групи Світового Банку Девідом Малпасом. Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати Україну. Це важливо для подолання наслідків російської агресії", - зазначається у повідомленні.

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