У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів

У Дніпропетровській області за період 3-4 березня поліція затримала 15 диверсантів і двох мародерів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом 3 і 4 березня в області затримано 15 осіб, підозрюваних в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування і роботу площ, мостів, будівель органів влади й інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих виявляють фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру й інші речі, що підтверджують зв'язок затриманих із ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що одна із затриманих жінок не змогла назвати правильно місто (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище мера. У деяких підозрюваних виявили фальшиві документи.

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"Також у Синельниківському районі та в м. Новомосковську затримали двох мародерів, які обікрали будинок і торговий прилавок. За законами воєнного часу на них чекає жорстоке покарання", - наголошують у поліції.

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