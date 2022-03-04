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Президент Литви закликав Іспанію підтримати інтеграцію України до ЄС

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Президент Литви закликав Іспанію підтримати інтеграцію України до ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа обговорив із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом координацію дій у відповідь на агресію Росії в Україні та закликав Іспанію підтримати інтеграцію України до Євросоююзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер президента Литви.

"Оперативна координація телефоном із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Литва активно консультується зі своїми союзниками щодо дій у відповідь на агресію Росії проти України: дипломатична та економічна ізоляція Росії, зміцнення східного флангу НАТО", - зазначив Науседа.

Він також наголосив, що закликав Іспанію підтримати інтеграцію України до ЄС.

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