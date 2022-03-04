НАТО саме створило наратив про те, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО самі створили наратив про те, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти Альянсу.

"Сьогодні був саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може. 9 днів ми бачимо жорстоку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя. Людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо вирішило не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни-НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз слабких. Тих, хто не впевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?"

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