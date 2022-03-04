Херсонці не дали себе принизити "гуманітаркою" окупантів, - Зеленський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Зеленського.
"Наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло. Не дали", - сказав Зеленський.
За його словами, українці показали себе, не дали себе розіграти в дешевому цинічному поданні з подачкою замість "гуманітарної допомоги" і пропагандою замість щирості.
"Російські пропагандисти думали про них (жителів Херсона, - ред.), як про себе, а побачили, що херсонці поважали себе, поважають Україну", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги. Також 4 березня у Херсоні мав відбутися постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали захід окупантів.