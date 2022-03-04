Херсонці не дали себе принизити "гуманітаркою" окупантів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував спробу російських окупантів роздати жителям Херсона так звану "гуманітарну допомогу". Глава держави зазначив, що українці не дали себе принизити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Зеленського.

"Наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло. Не дали", - сказав Зеленський.

За його словами, українці показали себе, не дали себе розіграти в дешевому цинічному поданні з подачкою замість "гуманітарної допомоги" і пропагандою замість щирості.

"Російські пропагандисти думали про них (жителів Херсона, - ред.), як про себе, а побачили, що херсонці поважали себе, поважають Україну", - додав президент.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги. Також 4 березня у Херсоні мав відбутися постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали захід окупантів.