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Санкції проти РФ ростимуть доти, доки її агресія не зупиниться, - Джонсон

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Санкції проти РФ ростимуть доти, доки її агресія не зупиниться, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкційний тиск на РФ посилюватиметься.

Про це Джонсон заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, будь-коли накладених на Росію, і ми підемо далі доти, доки ця агресія не зупиниться", - наголосив він.

"Наші думки та співпереживання з Україною і це війна за свободу. Слава Україні!" - підсумував Джонсон.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Жгі, Борька, кацапія маст даі!
  • Александр Карин
    Це те ж саме, що зупиняти зомбі табличкою "Вхід заборонено". Хуйлу похуй, а кацапи - безхребетні черв'яки, які мовчки виконуватимуть його накази.
  • clever person
    Но России развязать войну конечно же проще:
    авторитарное и полицейское государство привыкло действовать методом террора и насилия.
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