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НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський

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НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував позицію НАТО щодо відмови від закриття неба над Україною, нагадавши про Будапештський меморандум.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він заявив у своїй промові 4 березня. 

Зеленський підкреслив: "Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО саме створило наратив про, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    И чем нас в данной ситуации ты еще напугать хочешь? Калибрами нас кацапы уже долбили, искандерами, кадыровцев засылали, вакуумными и кассетными бомбами утюжат наши города. Гибнут дети, женщины, старики. Гибнут наши герои. Чем ты еще, убогое в памперсах нас напугать хочешь? Чем можно еще напугать людей, которые каждый день в глаза смерти смотрят?
  • Николай Кухар
    Все правильно він каже. З ними треба розмовляти з позиції сили, а не млямлити!! Позиція повинна бути жорстка, не хочете допомагати - ідіть за кораблем!!!
  • Женя-Женя
    хуже будет же вам. Если Украина падет, стадо обезумевших орков станет у ваших границ. И глядя на импотентного столтенберга и ко, я не удивлюсь, если путин откусит еще что-нибудь. Ну например страны Балтии.
    Он же ссср восстанавливает....
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