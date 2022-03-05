Російська армія має поважати зону безпеки навколо атомних об’єктів, – Боррель

Цілеспрямований обстріл найбільшої в Україні Запорізької АЕС, який минулої ночі здійснили російські загарбники, - дуже небезпечний інцидент, який загрожує всій Європі.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі ми бачили атаку російських військ на українську атомну станцію. Найбільша атомна станція України була атакована, і це неприйнятно, тому що може призвести до катастрофічних наслідків, спровокувати екологічну та гуманітарну катастрофу для всієї Європи. Російська армія має поважати зону безпеки навколо ядерних об’єктів. Нам потрібно забезпечити безпеку цих зон, тому що під ударом може опинитися безпека усієї Європи", - сказав Боррель.

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Як повідомлялося, у ніч на 4 березня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Пожежу, яка виникла, ліквідували. Однак ситуація на найбільшій у Європі АЕС, куди вдерлися російські війська, загрожує катастрофою світового масштабу.

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