Bloomberg тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії
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Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії після того, як президент РФ Володимир Путін підписав закон, який криміналізує незалежні репортажі в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми з великим жалем вирішили тимчасово призупинити роботу у Росії. Зміна до кримінального кодексу, яка, здається, покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця, унеможливлює продовження будь-якої нормальної журналістики всередині країни", - зазначив головний редактор видання Джон Міклтвейт.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за фейки про збройні сили РФ та заклики до антиросійських санкцій.