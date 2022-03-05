ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили
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Збройні Сили України 5 березня знищили три російські штурмовики Су-25, а також три вертольоти окупантів.
Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!
Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.