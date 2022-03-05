У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка. ФОТО

У Ворзелі під Києвом окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка, четверо людей поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Колона окупантів з літерою "V" відкрила вогонь з танкових кулеметів по цивільному авто, яке виїжджало із Ворзеля на Київщині.

Внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення: серед них дівчата 17 та 7 років", - йдеться у повідомленні.

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