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У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка. ФОТО

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У Ворзелі під Києвом окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка, четверо людей поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка 01

"Колона окупантів з літерою "V" відкрила вогонь з танкових кулеметів по цивільному авто, яке виїжджало із Ворзеля на Київщині.

Внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення: серед них дівчата 17 та 7 років", - йдеться у повідомленні.

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У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка 02

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Топ коментарі

  • Alex Uzh
    Лизуни кадирки... Vam piZda
  • Anatoliy A 006b9dda
    Овце***в в плен не брать. Только на перегной тварей
  • Лилия Стацкая
    боже милосердний .
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