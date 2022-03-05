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200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії

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200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії
Посольство України в Нігерії повідомило про дві сотні добровольців, які бажають воювати на боці України.

Про це повідомляє державне турецьке інформаційне агентство "Анадолу" інформує Цензор.НЕТ. Станом на зараз, приблизно, 200 добровольців звернулися до посольства та їх кількість зростає.

У той же час другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис заявив, що витрати на візи та переліт можуть становити 1000 доларів. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським окупантам.

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Топ коментарі

  • Ростислав Левченко
    Их можно одеть в форму НАТО, тогда русские точно обосрутся)))
  • віктор федорович 31ee1569
    Нарешті! їх назвуть нічні дияволи, бо у темряві їх практично не видно...а загалом, то треба їм подякувати, між іншим!
  • Герхард
    Бльо... Соловьов та Скабєєва тупо наванговали. 😁

    Врешті решт навіть амазонські пігмеї поїдуть воювати з кацапнею.
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